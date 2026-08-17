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17.08.2026 06:37:00
Seoul Guarantee Insurance Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Seoul Guarantee Insurance Company Registered stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 947.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Seoul Guarantee Insurance Company Registered 938.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Seoul Guarantee Insurance Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 613.67 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 672.71 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 8.78 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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