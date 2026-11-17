Seoul Foods hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1.09 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -11.190 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17.14 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.95 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch