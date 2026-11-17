SEOUL FOOD hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1.09 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -11.190 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 16.95 Milliarden KRW, gegenüber 17.14 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.11 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch