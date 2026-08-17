Seoul City Gas veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Seoul City Gas hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 627.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1858.00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7.88 Prozent auf 275.50 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Seoul City Gas 299.07 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch