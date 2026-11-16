Seoul City Gas: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Seoul City Gas lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -963.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Seoul City Gas ein EPS von -1901.000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 227.76 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196.31 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch