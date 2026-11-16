Seoul Broadcasting: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Seoul Broadcasting gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 483.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 560.00 KRW je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.57 Prozent auf 254.93 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 239.22 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch