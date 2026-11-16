Seong An stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Seong An präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 103.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seong An -40.000 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45.42 Prozent auf 4.40 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.06 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch