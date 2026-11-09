Senvest Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Senvest Capital präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.39 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 70.98 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.2 Millionen CAD – ein Plus von 19.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Senvest Capital 33.7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch