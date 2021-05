Sentinel Diagnostics lance deux nouveaux tests sérologiques pour évaluer rapidement la réponse immunitaire au SRAS-CoV-2

MILAN, 5 mai 2021 /PRNewswire/ -- Pour évaluer rapidement la réponse immunitaire au SRAS-CoV-2 de patients et communautés entières, Sentinel Diagnostics - une entreprise italienne axée depuis plus de 35 ans sur le développement et la production de diagnostics in vitro pour les plateformes les plus avancées de chimie clinique, d'immunochimie et de diagnostic moléculaire - annonce le lancement de deux nouveaux tests sérologiques pour la détection des anticorps totaux (IgA, IgG et IgM) dirigés contre des protéines spécifiques du SRAS-CoV-2 dans le sérum humain : COVID-19 Anti-S1 Total Ab et COVID-19 Anti-NC Total Ab.

Le recours à ces tests faciliterait l'identification des personnes qui ont développé correctement des anticorps après l'infection ou la vaccination, ce qui aiderait à comprendre le degré de diffusion de la COVID-19 dans la communauté et les résultats des efforts déployés par les pays pour les campagnes de vaccination. « La propagation de la pandémie de SRAS-CoV-2 et les campagnes de vaccination en cours ont fait apparaître la nécessité d'une évaluation rapide de l'état immunologique des individus et des communautés afin de comprendre quelles mesures adopter pour éviter la propagation de l'infection, mais également pour surveiller la réponse immunitaire après la vaccination », explique Marco Buonaguidi, directeur des ventes et du marketing. « Nous avons mis au point une nouvelle solution rapide qui soutient la surveillance continue de l'épidémie afin de permettre que les décisions en matière de santé publique donnent des résultats rapides. »

Les tests COVID-19 Anti-S1 Total Ab et COVID-19 Anti-NC Total Ab sont des tests de diagnostic in vitro pour l'analyse quantitative et qualitative avec la méthode immunoturbimétrique, conçue pour traiter des centaines de résultats en une heure et des milliers en une seule journée lors d'une utilisation sur notre analyseur Sentinel, SENTIFIT®270, ou d'autres plateformes analytiques automatisées. Le premier kit détecte les anticorps totaux contre la protéine spike (sous-unité S1 contenant le domaine récepteur-grippant, RBD), tandis que le second détecte les anticorps contre la protéine de la nucléocapside (NC).

Les nouveaux tests Sentinel Diagnostics fournissent les premiers résultats en environ 10 minutes. L'utilisation de Sentinel COVID-19 Anti-S1 Total Ab et de COVID-19 Anti-NC Total Ab permettrait de distinguer les personnes vaccinées des personnes naturellement infectées. Les tests peuvent être effectués ensemble sur le même échantillon de sérum ou séparément pour mieux répondre aux besoins du laboratoire.

Pour plus d'informations, consultez le site www.sentineldiagnostics.com .