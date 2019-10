SENTIMENT/US-Anleger wechseln vom Bären- ins Bullenlager

FRANKFURT (Dow Jones)--Der auffälligste Stimmungswechsel hat der jüngsten Umfrage zufolge bei den Privatanlegern in den USA stattgefunden. Dort wechselte eine grosse Gruppe von Anlegern aus dem Bären- direkt in das Bullenlager. Während der Dow-Jones-Index in dieser Zeit leicht unter Druck geriet, könnte die Berichtssaison den entscheidenden Impuls geliefert haben. In Deutschland präsentierte sich dagegen die Stimmung unter den Privatanlegern nahezu unverändert.

Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey liegt der Anteil der Pessimisten an der Wall Street nun bei 31,1 Prozent und damit 12,9 Prozentpunkte niedriger als noch vor Wochenfrist. Das Bullenlager ist dagegen um 13,3 Prozentpunkte auf 33,6 Prozent gestiegen. Damit liegt es allerdings weiterhin unter dem historischen Schnitt von 38 Prozent. Neutral sind nun 35,3 Prozent der befragten US-Anleger gestimmt, was einem kleinen Minus von 0,4 Prozentpunkten entspricht.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, fiel der Bullenanteil der Privatanleger um 3 Prozentpunkte auf nun 44 Prozent. Unverändert 35 Prozent der Privaten sind weiterhin pessimistisch gestimmt. Damit schauen 21 Prozent (plus 3 Prozentpunkte) der Privatanleger von der Seitenlinie zu.

October 24, 2019 01:53 ET (05:53 GMT)