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16.07.2026 13:51:40
SENTIMENT/US-Anleger fassen wieder Mut - Stimmungs-Volatilität bleibt hoch
Nach dem Stimmungs-Einbruch in der Vorwoche fassen die US-Privatanleger wieder Mut. Laut der jüngsten Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) sind nun wieder 44,9 Prozent der Befragten bullish gestimmt nach zuvor 36,3 Prozent. Das Bärenlager verkleinert sich auf 32,9 Prozent von 37,2 Prozent. Damit sind 22,2 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach 26,5 Prozent in der Woche zuvor.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 16, 2026 07:51 ET (11:51 GMT)
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