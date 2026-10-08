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08.10.2026 13:42:45

SENTIMENT/Überschäumender Optimismus an Wall Street gefährlich

DOW JONES--Als "sehr gefährlich" werten Händler die extrem bullische Stimmung an den US-Börsen. "Der Renditeanstieg und damit die immer höheren Finanzierungskosten der KI-Hyperscaler hätten längst für mehr Vorsicht sorgen müssen", sagt ein Händler. Stattdessen werde eine Woche vor Beginn der US-Berichtssaison auf ein weiter ungebremstes Gewinnmomentum gesetzt. Dabei seien eigentlich nur noch KI-Aktien und Ölwerte für den Grossteil des Gewinnanstiegs im S&P-500 verantwortlich.

Der Anteil der Bullen sprang in der abgelaufenen Woche mit 40,3 Prozent sogar sehr kräftig nach 34,6 Prozent davor an. Damit steigt die Stimmung an Wall Street seit vier Wochen ungebremst, wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt. Das Bärenlager brach indes auf 39,0 nach zuvor 46,5 Prozent ein. Ein derart optimistischer Aktienmarkt sei anfällig für Enttäuschungen in der Berichtssaison, heisst es.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 07:43 ET (11:43 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Long 12’794.30 13.67 SI6BUU
Long 12’248.01 8.91 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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