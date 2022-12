SENTIMENT/Stimmung der Privatanlegern kaum verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die neuen Sentimentumfragen unter den Privatinvestoren dies- wie jenseits des Atlantiks zeigen, dass sich die Stimmung zuletzt kaum verändert hat. Die auf der Stelle tretenden Aktienindizes liefern dazu auch keinen Grund. Während in Deutschland einige Bären an den kalten Tagen des Jahres ihr Lager verlassen, füllte es sich in den USA etwas.

Der Bärenanteil der Privatanleger in Deutschland fiel um 4 Prozentpunkte auf 35 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bullen vergrösserte sich um 2 Prozentpunkte auf 40 Prozent, während der Anteil der Neutralen bei um 2 Punkte auf nun 25 Prozent stieg.

Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, fiel der Anteil der Bullen minimal auf 24,3 (Vorwoche: 24,7) Prozent, verglichen mit einem historischen Mittel von 37,5 Prozent. Das Lager der Pessimisten stieg dagegen auf 44,6 (41,8) Prozent. In der Folge sind 31,1 (33,5) Prozent der Befragten neutral gestimmt, schauen also von der Seitenlinie dem Geschehen an der Wall Street zu.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2022 04:14 ET (09:14 GMT)