SENTIMENT/Kaum noch Bullen unter den privaten US-Anlegern

FRANKFURT (Dow Jones)--Quasi leergefegt ist das Lager der optimistischen Privatanleger an der Wall Street. Nur noch ein Sechstel der Privatanleger in den USA gehören dem Bullen-Lager an. Fast 60 Prozent setzen dagegen auf fallende Kurse, das ist der höchste Wert seit langem. Aber auch gegenüber historischen Werten liefert die jüngste AAII Sentiment Survey Extremwerte.

Wie die wöchentliche Umfrage unter privaten US-Anlegern ergab, fiel der Anteil der Bullen von 18,9 auf 16,4 Prozent. Dies liegt deutlich unter dem historischen Mittel bei 38 Prozent. Das Lager der Pessimisten stellt nun mit 59,4 (43,9) Prozent die grösste Gruppe, das historische Mittel liegt mit 30,5 Prozent deutlich darunter. Von der Seitenlinie schauen 24,2 Prozent dem Treiben an der Wall Street zu - nach 37,7 Prozent in der Vorwoche.

Auch in Deutschland stellen die Bären die grösste Gruppe unter den Privatanlegern. Dabei ist zu beobachten, dass einige Anleger von der Seitenlinie in das Lager der Pessimisten gewechselt sind. Für Sentiment-Analyst Joachim Goldberg stellt die offenbar fehlende Skepsis der heimischen Börsianer eine Belastung für den DAX dar. Zumindest von dieser Seite sei keine Entwarnung zu sehen.

In Deutschland stieg der "Bullenanteil" der Privatanleger um einen Prozentpunkt auf 35 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bären stieg um fünf Prozentpunkte auf 45 Prozent, der Anteil des neutralen Lagers leerte sich um sechs Prozentpunkte auf nun 20 Prozent.

April 28, 2022