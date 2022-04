SENTIMENT/DAX-Stimmung ist schlecht, aber nicht schlecht genug

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich weiter eingetrübt. Wie der wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bärenanteil bei den Profianlegern um 5 Punkte auf 54 Prozent gestiegen, bei den Privaten um 6 auf 40 Prozent. Der Bullenanteil der Institutionellen verringerte sich um 1 Punkt auf 25 Prozent, bei den Privatanlegern stürzte er regelrecht ein um 12 Punkte auf 33 Prozent. Damit sind 21 Prozent (-4 Punkte) der Profis neutral gestimmt und 27 Prozent (+6 Punkte) der Privaten.

"Die Stimmung ist schlecht, aber nicht schlecht genug", fasst Sentiment-Analyst Joachim Goldberg die Lage zusammen. Nicht zuletzt wegen weiter gestiegener Rezessions- und Inflationsängste, aber womöglich auch aus Angst vor einer zu straffen Geldpolitik der US-Notenbank habe sich nun auch die Stimmung bei den Privatanlegern zum ersten Mal seit langem wieder deutlich verschlechtert. Allerdings warnt Joachim Goldberg davor, aus der relativ schlechten Stimmung automatisch ein Kaufsignal herauszulesen.

Auch in den USA lässt die Stimmung nach. Laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors ist der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern auf 24,7 von 31,9 Prozent in der Vorwoche gefallen. Der Bärenanteil stieg auf 41,4 Prozent von zuvor 27,5 Prozent. Damit sind 33,9 Prozent der US-Anleger neutral positioniert nach 40,6 Prozent.

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2022 04:27 ET (08:27 GMT)