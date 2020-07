SENTIMENT/Bullen wagen sich zaghaft auf das Bären-Parkett

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einer Party der Privatanleger an den Börsen kann weiterhin nicht gesprochen werden. Denn der Anteil der Optimisten liegt an der Wall Street mit 30,8 Prozent noch immer deutlich unter dem historischen Schnitt. Aber immerhin trauen sich mehr und mehr Bullen auf das Parkett. In den USA ist laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey das Bullenlager um 3,7 Prozentpunkte auf nun 30,8 Prozent gestiegen. Im Lager der Pessimisten befinden sich 45,4 Prozent und damit 2,7 Prozentpunkte mehr als vor Wochenfrist. Hier liegt der historische Durchschnitt bei 30,5 Prozent, der Anteil ist aktuell damit vergleichsweise hoch. Neutral sind 23,8 Prozent der Befragten gestimmt, was einem deutlichen Minus von 6,4 Prozentpunkten entspricht.

Ein vergleichbares Stimmungsbild herrscht unter Privatanlegern am deutschen Aktienmarkt, auch hier steigt die Zahl der Bullen nur zaghaft an und auch hier sind sie gegenüber den Bären weiter deutlich in Unterzahl. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sind 43 Prozent(minus 2 Punkte) der Privaten pessimistisch gestimmt. Der Bullenanteil der Privatanleger legte um 2 Punkte auf 33 Prozent zu. Unverändert 24 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu.

July 16, 2020 03:52 ET (07:52 GMT)