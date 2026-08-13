Sentient Brands stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sentient Brands hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 327.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch