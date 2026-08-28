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28.08.2026 06:37:00
Sentia ASA Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sentia ASA Registered hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.49 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.56 NOK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.35 Milliarden NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.93 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1.49 NOK je Aktie sowie einen Umsatz 3.35 Milliarden NOK prognostiziert.
Redaktion finanzen.ch
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