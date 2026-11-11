Sentia ASA Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sentia ASA Registered hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.74 NOK. Im Vorjahresviertel waren 1.44 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3.22 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.85 Milliarden NOK umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1.58 NOK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3.19 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch