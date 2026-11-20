Sensys Gatso Group Registered hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.30 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sensys Gatso Group Registered 0.510 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 164.7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch