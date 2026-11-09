Senstar Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Senstar Technologies lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Senstar Technologies 0.040 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 13.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch