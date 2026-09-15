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15.09.2026 07:00:04

Sensirion kündigt die weltweite Verfügbarkeit des SFA40-Formaldehydsensors für Anwendungen zur Überwachung der Innenraumluftqualität an

Sensirion
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Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Sensirion kündigt die weltweite Verfügbarkeit des SFA40-Formaldehydsensors für Anwendungen zur Überwachung der Innenraumluftqualität an

15.09.2026 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

15.09.2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Switzerland
 

Sensirion kündigt die weltweite Verfügbarkeit des SFA40-Formaldehydsensors für Anwendungen zur Überwachung der Innenraumluftqualität an

Der SFA40 von Sensirion wurde für die nahtlose Integration in Luftreiniger, Klimaanlagen und Geräte zur Überwachung der Innenraumluftqualität entwickelt und ist ab sofort über das globale Netzwerk autorisierter Vertriebspartner von Sensirion erhältlich.

Der SFA40 ist der miniaturisierte elektrochemische Formaldehydsensor (HCHO) von Sensirion. Er zeichnet sich durch eine aussergewöhnlich hohe Selektivität gegenüber Formaldehyd und eine äusserst geringe Querempfindlichkeit gegenüber häufig vorkommenden Innenraumgasen wie Ethanol und Stickstoffdioxid aus. Dadurch gewährleistet er eine hervorragende Genauigkeit selbst in komplexen realen Umgebungen, in denen weitere flüchtige organische Verbindungen vorhanden sind. Damit ist der SFA40 die ideale Wahl für Luftreiniger, Geräte zur Überwachung der Innenraumluftqualität und Klimaanlagen.

Der Sensor kombiniert eine hervorragende Messleistung mit einem äusserst niedrigen Energieverbrauch und einer kompakten Bauweise. Mit einer typischen durchschnittlichen Stromaufnahme von nur 80 µA und einer Lebensdauer von mehr als sechs Jahren ermöglicht der Sensor die Entwicklung energieeffizienter, batteriebetriebener Geräte und gewährleistet gleichzeitig einen zuverlässigen Langzeitbetrieb.

Jeder SFA40 wird werkseitig in der Schweiz kalibriert und liefert über eine standardmässige I²C-Schnittstelle einen kalibrierten digitalen Ausgang, was die Integration in Endprodukte vereinfacht. Die fortschrittliche Anti-Austrocknungstechnologie des Sensors trägt zu seiner aussergewöhnlich langen Lebensdauer und langfristigen Stabilität bei und macht ihn zu einer zuverlässigen Lösung für die kontinuierliche Überwachung der Innenraumluftqualität.

Die kompakte Bauweise ermöglicht die Erkennung niedriger Formaldehydkonzentrationen unterhalb der Grenzwerte, die von führenden Gesundheits- und Gebäudestandards festgelegt wurden, darunter die Richtlinien der WHO, der WELL Building Standard™ und der chinesische nationale Standard GB/T 18883-2022.

„Mit dem SFA40 machen wir hochpräzise Formaldehydmessungen für eine Vielzahl von Anwendungen zur Überwachung der Innenraumluftqualität zugänglicher“, sagt Felix Drescher, Produktmanager bei Sensirion. „Wir sind überzeugt, dass der SFA40 Herstellern dabei helfen wird, innovative Produkte schneller auf den Markt zu bringen und gleichzeitig eine präzise und zuverlässige Überwachung der Innenraumluftqualität zu gewährleisten.“

Für weitere Informationen oder zum Bezug des SFA40 besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Sensirion-Vertriebspartner.

Weiterführende Links:

__________________________________________________________

Über Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort verbessern. Das 1998 gegründete Unternehmen beschäftigt heute rund 1.200 Mitarbeitende am Hauptsitz in Stäfa, Schweiz, sowie in internationalen Tochtergesellschaften.

Das Produktportfolio umfasst Umweltsensoren zur präzisen und zuverlässigen Messung von Feuchtigkeit und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Stickoxiden (NOx), Kohlendioxid (CO2), Formaldehyd und Feinstaub (PM2.5) sowie Gas- und Flüssigkeitsdurchflusssensoren, Differenzdrucksensoren und Gasleckagesensoren.

Diese Lösungen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion massgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen von Kunden und Partnern aus den Bereichen Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik, HVAC und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für eine kosteneffiziente Serienproduktion.

Weitere Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie unter www.sensirion.com/de.

 

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Sensirion_PressRelease_SFA40_Visual

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sensirion Holding AG
Laubisrütistrasse 50
8712 Stäfa
Schweiz
Telefon: +41 44 306 40 00
Fax: +41 44 306 49 06
Internet: www.sensirion.com
ISIN: CH0406705126
Valorennummer: A2JGBW
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2398074

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398074  15.09.2026 CET/CEST

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