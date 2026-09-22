Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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22.09.2026 07:00:04
Sensirion bringt SEN68 und SEN69C für eine umfassende Überwachung der Innenraumluftqualität auf den Markt
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Sensirion Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
22.09.2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz
Sensirion bringt SEN68 und SEN69C für eine umfassende Überwachung der Innenraumluftqualität auf den Markt
Sensirion gibt die Markteinführung des SEN68 und SEN69C bekannt, kompakte all-in-one-Sensormodule für die Luftqualität, die mehrere Sensortechnologien in einem bisher einzigartigen Formfaktor vereinen. Die neuen Module messen bis zu zehn Umweltparameter, darunter Feinstaub, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, VOC, NOx und HCHO. Der SEN69C ermöglicht zusätzlich die Messung von CO2. Sensirion stellt ausserdem das Evaluationskit SEK-SEN69C vor, das eine schnelle und komfortable Evaluierung des SEN69C und SEN68 ermöglicht.
Der SEN68 und SEN69C wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter die Überwachung der Innenraumluftqualität, intelligente Gebäude, Raumsensoren, Luftreiniger und die Erkennung von E-Zigaretten. Die Kombination verschiedener Messparameter und integrierter Algorithmen unterstützt zudem Anwendungen, die eine Einhaltung von Standards für die Innenraumluftqualität wie RESET® und WELL Building Standard™ erfordern.
„Der SEN68 und SEN69C vereinen mehrere wichtige Parameter der Luftqualität in einer einzigen, äusserst kompakten Sensorplattform“, sagt David Carminati, Product Manager bei Sensirion. „Durch die Kombination mehrerer Sensortechnologien mit integrierten Algorithmen und unserer neuen miniaturisierten Technologie zur Feinstaubmessung ermöglichen wir unseren Kunden, kosteneffiziente und leistungsstarke Lösungen zur Überwachung der Innenraumluftqualität zu entwickeln, gleichzeitig die Integration zu vereinfachen und die Markteinführungszeit zu verkürzen.“
Für eine schnelle Evaluierung und Prototypenentwicklung bietet Sensirion ausserdem das Evaluationskit SEK-SEN69C an. Das Kit ermöglicht den Zugriff auf die Messwerte des SEN69C für Feinstaub (PM), Luftfeuchtigkeit und Temperatur, VOC, NOx, HCHO und CO2 sowie auf die integrierten Algorithmen. Es enthält einen SEN69C, ein Adapterkabel, einen Satz Jumperkabel und ein Qwiic-Adapterkabel. Für den Betrieb wird zusätzlich ein SEK-SensorBridge benötigt.
Der SEN68, der SEN69C und das Evaluationskit SEK-SEN69C sind ab sofort über das globale Netzwerk von Sensirions vertrauenswürdigen Vertriebspartnern erhältlich.
Weitere Informationen zum SEN68, SEN69C und zum Evaluationskit SEK-SEN69C finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten oder erhalten Sie bei Ihrem lokalen Sensirion-Vertriebspartner.
Weiterführende Links:
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Über Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen
Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort verbessern. Das 1998 gegründete Unternehmen beschäftigt heute rund 1.200 Mitarbeitende am Hauptsitz in Stäfa, Schweiz, sowie in zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften.
Das Produktportfolio umfasst Umweltsensoren zur präzisen und zuverlässigen Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Stickoxiden (NOx), Kohlendioxid (CO2), Formaldehyd und Feinstaub (PM2.5) sowie Gas- und Flüssigkeitsdurchflusssensoren, Differenzdrucksensoren und Gassensoren zur Leckageerkennung.
Diese Lösungen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion massgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen von Kunden und Partnern aus den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, HVAC und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für eine kosteneffiziente Serienproduktion.
Weitere Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie unter www.sensirion.com.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Sensirion_PressRelease_SEN68,69C_Visual
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sensirion Holding AG
|Laubisrütistrasse 50
|8712 Stäfa
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 306 40 00
|Fax:
|+41 44 306 49 06
|Internet:
|www.sensirion.com
|ISIN:
|CH0406705126
|Valorennummer:
|A2JGBW
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2401776
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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