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22.09.2026 07:00:04

Sensirion bringt SEN68 und SEN69C für eine umfassende Überwachung der Innenraumluftqualität auf den Markt

Sensirion
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Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Sensirion bringt SEN68 und SEN69C für eine umfassende Überwachung der Innenraumluftqualität auf den Markt

22.09.2026 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

22.09.2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

 

Sensirion bringt SEN68 und SEN69C für eine umfassende Überwachung der Innenraumluftqualität auf den Markt

Sensirion gibt die Markteinführung des SEN68 und SEN69C bekannt, kompakte all-in-one-Sensormodule für die Luftqualität, die mehrere Sensortechnologien in einem bisher einzigartigen Formfaktor vereinen. Die neuen Module messen bis zu zehn Umweltparameter, darunter Feinstaub, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, VOC, NOx und HCHO. Der SEN69C ermöglicht zusätzlich die Messung von CO2. Sensirion stellt ausserdem das Evaluationskit SEK-SEN69C vor, das eine schnelle und komfortable Evaluierung des SEN69C und SEN68 ermöglicht.


Im Mittelpunkt des SEN68 und SEN69C steht der neue SPS6x, ein miniaturisiertes, MEMS-basiertes Sensorelement zur Messung von Feinstaub. Sein innovatives Design ermöglicht eine fortschrittliche Feinstaubmessung in einem kompakten Formfaktor und bietet Herstellern mehr Flexibilität bei der Entwicklung von Lösungen zur Luftqualitätsüberwachung mit begrenztem Bauraum.

Der SEN68 und SEN69C wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter die Überwachung der Innenraumluftqualität, intelligente Gebäude, Raumsensoren, Luftreiniger und die Erkennung von E-Zigaretten. Die Kombination verschiedener Messparameter und integrierter Algorithmen unterstützt zudem Anwendungen, die eine Einhaltung von Standards für die Innenraumluftqualität wie RESET® und WELL Building Standard™ erfordern.

„Der SEN68 und SEN69C vereinen mehrere wichtige Parameter der Luftqualität in einer einzigen, äusserst kompakten Sensorplattform“, sagt David Carminati, Product Manager bei Sensirion. „Durch die Kombination mehrerer Sensortechnologien mit integrierten Algorithmen und unserer neuen miniaturisierten Technologie zur Feinstaubmessung ermöglichen wir unseren Kunden, kosteneffiziente und leistungsstarke Lösungen zur Überwachung der Innenraumluftqualität zu entwickeln, gleichzeitig die Integration zu vereinfachen und die Markteinführungszeit zu verkürzen.“

Für eine schnelle Evaluierung und Prototypenentwicklung bietet Sensirion ausserdem das Evaluationskit SEK-SEN69C an. Das Kit ermöglicht den Zugriff auf die Messwerte des SEN69C für Feinstaub (PM), Luftfeuchtigkeit und Temperatur, VOC, NOx, HCHO und CO2 sowie auf die integrierten Algorithmen. Es enthält einen SEN69C, ein Adapterkabel, einen Satz Jumperkabel und ein Qwiic-Adapterkabel. Für den Betrieb wird zusätzlich ein SEK-SensorBridge benötigt.

Der SEN68, der SEN69C und das Evaluationskit SEK-SEN69C sind ab sofort über das globale Netzwerk von Sensirions vertrauenswürdigen Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen zum SEN68, SEN69C und zum Evaluationskit SEK-SEN69C finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten oder erhalten Sie bei Ihrem lokalen Sensirion-Vertriebspartner.
 

Weiterführende Links:

 

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Über Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort verbessern. Das 1998 gegründete Unternehmen beschäftigt heute rund 1.200 Mitarbeitende am Hauptsitz in Stäfa, Schweiz, sowie in zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften.

Das Produktportfolio umfasst Umweltsensoren zur präzisen und zuverlässigen Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Stickoxiden (NOx), Kohlendioxid (CO2), Formaldehyd und Feinstaub (PM2.5) sowie Gas- und Flüssigkeitsdurchflusssensoren, Differenzdrucksensoren und Gassensoren zur Leckageerkennung.

Diese Lösungen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion massgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen von Kunden und Partnern aus den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, HVAC und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für eine kosteneffiziente Serienproduktion.

Weitere Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie unter www.sensirion.com.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Sensirion_PressRelease_SEN68,69C_Visual

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sensirion Holding AG
Laubisrütistrasse 50
8712 Stäfa
Schweiz
Telefon: +41 44 306 40 00
Fax: +41 44 306 49 06
Internet: www.sensirion.com
ISIN: CH0406705126
Valorennummer: A2JGBW
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2401776

 
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2401776  22.09.2026 CET/CEST

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