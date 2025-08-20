Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’214 0.0%  SPI 16’964 0.0%  Dow 44’922 0.0%  DAX 24’322 -0.4%  Euro 0.9408 0.0%  EStoxx50 5’471 -0.2%  Gold 3’323 0.2%  Bitcoin 91’729 0.7%  Dollar 0.8082 0.0%  Öl 66.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BHP und Rio Tinto-Aktie geben trotzdem nach: Trump signalisiert Rückhalt für Bergbaupläne
Siemens Energy-Aktie verliert: Gewinnmitnahmen drücken den Kurs
So bewegen sich Gold & Co. heute
LLB-Aktie kaum verändert: Liechtensteinische Landesbank verdient etwas mehr
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Umsatzerwartung eingeengt 20.08.2025 10:11:36

Sensirion-Aktie mit Kursrally: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn

Sensirion-Aktie mit Kursrally: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn

Sensirion hat in ersten Semester 2025 Umsatz und Gewinn markant gesteigert.

Sensirion
83.35 CHF 10.89%
Kaufen Verkaufen
Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde eingeengt.

Konkrete kletterten die Verkäufe in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um 44,2 Prozent auf 184,5 Millionen Franken. Belastet wurde das Ergebnis durch Währungseffekte, insbesondere den schwachen US-Dollar. Zu konstanten Währungen hätte das Plus bei 45,5 Prozent gelegen, wie das im Bereich Sensortechnik tätige Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

In drei von vier Endmärkten verzeichnete das Unternehmen deutliche Zuwächse. Getrieben wurden die Geschäfte vor allem durch die A2L-Leckagesensoren für Klimaanlagen in den USA sowie durch die erhöhte Nachfrage nach Umweltsensoren aus China wie auch durch eine breit aufgestellte Distribution.

Das stärkste Wachstum gab es im Industriemarkt (+69%). Klar zulegen konnte Sensirion auch in den Bereichen Medizintechnik (+56%) und Unterhaltungselektronik (+54%). Dagegen stagnierte der Automobilmarkt (-1%). Jedoch konnte Sensirion hier die letzten Halbjahre stets deutlich zulegen. Vor allem die schwierige Situation in der westlichen Automobilindustrie habe sich negativ ausgewirkt, heisst es.

Profitabilität deutlich gestiegen

Dank der wieder gestiegenen Auslastung, Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungsmassnahmen verbesserte sich das operative Ergebnis auf Stufe EBITDA ebenfalls deutlich auf 36,5 Millionen Franken von zuvor lediglich 5,9 Millionen. Die entsprechende Marge stieg um 15,2 Prozentpunkte auf 19,8 Prozent.

Unter dem Strich resultierte wieder ein klarer Gewinn von 10,4 Millionen Franken, nach einem Halbjahresverlust von 2,6 Millionen in der Vorjahresperiode. Mit seinen Zahlen konnte Sensirion die Erwartungen der Analysten im AWP-Konsens in allen Bereichen denn auch klar übertreffen.

Umsatzerwartung eingeengt

Für das Gesamtjahr engte das Management die Guidance für den Umsatz auf 320 bis 340 Millionen Franken ein, nach zuvor 310 bis 350 Millionen Franken. Dies entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 16 bis 23 Prozent. Die EBITDA-Marge wird weiterhin innerhalb des mittelfristigen Zielkorridors im mittleren bis hohen Zehnerbereich erwartet.

Insgesamt hat sich das globale wirtschaftliche Umfeld in den letzten Monaten verschlechtert, schreibt das Unternehmen weiter. Neben der unsicheren Konjunkturentwicklung belaste auch die US-Handelspolitik. Die US-Zölle sollen laut Mitteilung aber nur begrenzte direkte Auswirkungen auf das Geschäft haben.

Im zweiten Halbjahr erwartet Sensirion gemäss den Angaben eine moderate Reduktion der Nachfrage im Bereich der A2L-Leckagesensoren, was auf das übliche Auslaufen des Frontloadings in den Lieferketten zurückzuführen sei. Zudem werde das partielle Auslaufen der Stimulierungsprogramme in China dämpfend wirken.

Im SIX-Handel springt die Sensirion-Aktie zeitweise 10,09 Prozent hoch auf 84,00 Franken.

cg/uh

Stäfa (awp)

Weitere Links:

Sensirion-Aktie dreht ins Minus: US-Zulassung für Methan-Messgerät erhalten
Sensirion-Aktie sinkt: Übernahme von Kuva Systems - KI-Partnerschaft mit Sintropy.ai und Repcom
Sensirion-Aktie im Plus: Aktionäre winken alle Anträge durch

Bildquelle: Sensirion

Nachrichten zu Sensirion Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten