Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Montagvormittag schwächer

Um 09:28 Uhr fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 82,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'264 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sensirion-Aktie bisher bei 82,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 82,30 CHF. Bisher wurden heute 688 Sensirion-Aktien gehandelt.

Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 89,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 49,50 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,85 Prozent.

Nachdem Sensirion seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,13 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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