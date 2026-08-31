Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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31.08.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag leichter
Die Aktie von Sensirion gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 81,80 CHF ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Sensirion-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 81,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'124 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Sensirion-Aktie bis auf 81,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'974 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 65,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Sensirion-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,13 CHF je Sensirion-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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