Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen

Die Sensirion-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 85,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'843 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sensirion-Aktie bei 85,80 CHF. Mit einem Wert von 85,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 13 Sensirion-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2026 auf bis zu 89,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 3,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 73,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Sensirion-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sensirion 0,000 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je Sensirion-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,14 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie

Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht

Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden

Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus