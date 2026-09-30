Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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30.09.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Sensirion gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sensirion-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 85,80 CHF.
Die Sensirion-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 85,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'843 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sensirion-Aktie bei 85,80 CHF. Mit einem Wert von 85,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 13 Sensirion-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2026 auf bis zu 89,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 3,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 73,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Sensirion-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sensirion 0,000 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Sensirion-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,14 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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