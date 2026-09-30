Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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30.09.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sensirion. Zuletzt wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 87,30 CHF nach oben.
Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 87,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'688 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sensirion-Aktie bei 88,20 CHF. Bei 85,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 5'449 Sensirion-Aktien gehandelt.
Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 2,06 Prozent zulegen. Bei 49,50 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 43,30 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass Sensirion im Jahr 2026 2,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Sensirion am 30.09.2026
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