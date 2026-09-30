Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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30.09.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion verteuert sich am Mittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sensirion. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 87,20 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 87,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'716 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Sensirion-Aktie bis auf 88,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 3'323 Stück.
Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 2,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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