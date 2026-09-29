Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag höher

Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 86,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'761 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Sensirion-Aktie bei 86,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 85,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 5'780 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 42,84 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Experten gehen davon aus, dass Sensirion im Jahr 2026 2,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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