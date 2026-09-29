Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’015 0.5%  SPI 19’858 0.5%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’572 0.8%  Euro 0.9460 0.0%  EStoxx50 6’359 0.9%  Gold 4’152 0.9%  Bitcoin 70’191 1.0%  Dollar 0.8337 0.2%  Öl 104.3 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Kühne+Nagel: Doppelte Fantasie
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an
AMD-Aktie mit Aufschlägen: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar
Suche...

Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 12:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Mittag nordwärts

Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Mittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sensirion. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 86,50 CHF zu.

Sensirion
85.96 CHF 3.70%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Sensirion legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,2 Prozent auf 86,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'857 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Sensirion-Aktie bei 87,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'393 Sensirion-Aktien.

Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,10 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,01 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie

Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht

Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden

Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sensirion Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten