Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Mittag nordwärts

Das Papier von Sensirion legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,2 Prozent auf 86,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'857 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Sensirion-Aktie bei 87,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'393 Sensirion-Aktien.

Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,10 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,01 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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