Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 83,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'708 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Sensirion-Aktie bei 83,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'857 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 85,90 CHF. 3,49 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 48,75 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 41,27 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,15 CHF je Sensirion-Aktie.

