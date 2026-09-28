Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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28.09.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag billiger
Die Aktie von Sensirion gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sensirion-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 81,50 CHF nach.
Die Sensirion-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 81,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'917 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Sensirion-Aktie bis auf 81,50 CHF ein. Bei 81,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'672 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 9,33 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 49,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,26 Prozent würde die Sensirion-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,14 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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