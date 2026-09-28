Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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28.09.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Montagnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sensirion. Zuletzt sprang die Sensirion-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 84,70 CHF zu.
Das Papier von Sensirion konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 84,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'848 Punkten tendiert. Die Sensirion-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,30 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 81,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'280 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Bei 89,10 CHF markierte der Titel am 03.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,19 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Mit Abgaben von 41,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.
Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 2,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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