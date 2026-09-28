Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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28.09.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Montagmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Sensirion. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 84,30 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,7 Prozent auf 84,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'821 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sensirion-Aktie bei 84,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'220 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,10 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Sensirion seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sensirion-Gewinn in Höhe von 2,14 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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