Sensirion Aktie News: Sensirion gibt am Vormittag nach

Um 09:28 Uhr rutschte die Sensirion-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 83,30 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'326 Punkten liegt. Der Kurs der Sensirion-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,30 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 257 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 6,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 40,58 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sensirion einen Gewinn von 2,13 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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