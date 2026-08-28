Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld
HLEE-Aktie: Highlight Event verbessert EBIT im ersten Halbjahr 2026
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
AXA-Aktie: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Wendepunkt in der Robotik: Unitree-Gründer Wang sieht den "ChatGPT-Moment" der Branche
Suche...
Plus500 Depot

Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 16:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 82,50 CHF.

Sensirion
81.72 CHF -2.60%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 82,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'289 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sensirion-Aktie bisher bei 82,30 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'701 Sensirion-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Abschläge von 40,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,13 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie

Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht

Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden

Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sensirion Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten