Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 82,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'289 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sensirion-Aktie bisher bei 82,30 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'701 Sensirion-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Abschläge von 40,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,13 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie

Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht

Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden

Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus