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27.11.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Freitagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sensirion. Zuletzt fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 76,00 CHF ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die Sensirion-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 76,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'860 Punkten liegt. Im Tief verlor die Sensirion-Aktie bis auf 76,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 7 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 94,30 CHF. 24,08 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 34,87 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Sensirion-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sensirion 0,000 CHF aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sensirion-Gewinn in Höhe von 2,30 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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