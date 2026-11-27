Um 09:28 Uhr ging es für die Sensirion-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 76,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'860 Punkten liegt. Im Tief verlor die Sensirion-Aktie bis auf 76,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 7 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 94,30 CHF. 24,08 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 34,87 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Sensirion-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sensirion 0,000 CHF aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sensirion-Gewinn in Höhe von 2,30 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie

Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht

Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden

Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus