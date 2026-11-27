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27.11.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag höher
Die Aktie von Sensirion zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 78,20 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 78,20 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'897 Punkten liegt. Die Sensirion-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,00 CHF. Zuletzt wechselten 7'853 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Am 05.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 20,59 Prozent zulegen. Bei 49,50 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 57,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sensirion-Gewinn in Höhe von 2,30 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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