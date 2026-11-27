Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,7 Prozent auf 79,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'878 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 80,50 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 76,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5'530 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Am 05.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,22 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie.

Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass Sensirion im Jahr 2026 2,30 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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