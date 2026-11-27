|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.11.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sensirion. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 79,10 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,7 Prozent auf 79,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'878 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 80,50 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 76,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5'530 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Am 05.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,22 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie.
Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass Sensirion im Jahr 2026 2,30 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie
Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
12:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagmittag höher (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sensirion-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Freitagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|SPI aktuell: nachmittags Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Sensirion Holding AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.