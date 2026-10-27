Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Sensirion-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 87,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Der Kurs der Sensirion-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,60 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 84,40 CHF. Zuletzt wechselten 2'477 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 94,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie. Bei 49,50 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 2,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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