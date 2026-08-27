Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Vormittag fester

Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 83,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'317 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Sensirion-Aktie bis auf 83,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,00 CHF. Von der Sensirion-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 204 Stück gehandelt.

Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 89,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 6,71 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,50 CHF am 09.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 40,72 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,13 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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