Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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27.08.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Sensirion zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Sensirion-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 83,30 CHF.
Mit einem Wert von 83,30 CHF bewegte sich die Sensirion-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'208 Punkten steht. Bei 84,80 CHF erreichte die Sensirion-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Sensirion-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,80 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,00 CHF. Bisher wurden heute 4'106 Sensirion-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 6,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 68,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Sensirion-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,13 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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