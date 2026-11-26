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26.11.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagnachmittag stärker
Die Aktie von Sensirion gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sensirion konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,8 Prozent auf 76,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,8 Prozent auf 76,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'835 Punkten liegt. Bei 77,30 CHF erreichte die Sensirion-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'861 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 94,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Sensirion-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,17 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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