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26.11.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion schiebt sich am Donnerstagmittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sensirion. Zuletzt stieg die Sensirion-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 76,60 CHF.
Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 76,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'801 Punkten notiert. Die Sensirion-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,30 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'827 Sensirion-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 CHF erreichte der Titel am 05.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,50 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 54,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.
Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,17 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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