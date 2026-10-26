Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag freundlich

Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 4,3 Prozent im Plus bei 85,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'464 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Sensirion-Aktie bei 85,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'500 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 94,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 9,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 71,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Sensirion-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sensirion 0,000 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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