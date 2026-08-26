Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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26.08.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sensirion. Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 84,30 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Sensirion-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 84,30 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'469 Punkten liegt. Bei 84,30 CHF erreichte die Sensirion-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'197 Sensirion-Aktien.
Bei einem Wert von 89,10 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 5,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 49,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie.
Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,13 CHF je Aktie in den Sensirion-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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