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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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26.08.2026 16:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag gesucht

Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Sensirion gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sensirion-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 84,10 CHF.

Sensirion
84.33 CHF 2.89%
Kaufen Verkaufen

Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 84,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'488 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sensirion-Aktie legte bis auf 85,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 14'777 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Mit einem Zuwachs von 5,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 69,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,13 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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