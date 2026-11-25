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25.11.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von Sensirion zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 75,70 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Sensirion-Papiere um 09:28 Uhr 0,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'847 Punkten liegt. Die Sensirion-Aktie legte bis auf 75,70 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,70 CHF. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 25 Aktien.
Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 94,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,57 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,50 CHF am 09.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,17 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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