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25.11.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion verliert am Nachmittag
Die Aktie von Sensirion gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Sensirion-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 74,20 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 74,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. Der Kurs der Sensirion-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,80 CHF nach. Mit einem Wert von 75,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'552 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 CHF erreichte der Titel am 05.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 27,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 49,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,17 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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